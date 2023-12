The Voice Kids 2023 | le anticipazioni concorrenti | giudici della quinta puntata finale

(Di venerdì 22 dicembre 2023) , 22 dicembre Questa sera, 22 dicembre, su Rai 1 va in onda ladi The, lo spin off di Thededicato ai bambini. Alla conduzione torna anche quest’anno Antonella Clerici. Molte le novità, a cominciare dalla giuria. In tutto sono previste cinque puntate. Isono giovani talentimusica di età tra i 7 e i 14 anni., ospiti,In giuria, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino e la new entry Arisa. Dopo le tre puntate di “Blind Auditions”, le tradizionali audizioni al buio distintive del programma, ogni coach ha formato la propria squadra composta da sette giovani cantanti, di cui uno per squadra è già ammesso alla...

The Voice Kids, la versione junior del talent show che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni, questa sera in prima serata su Rai 1. Al timone del programma Antonella Clerici. ANKA è famosa in Ucraina per aver partecipato all'edizione ucraina di quest'anno, la tredicesima, di The Voice Kids in squadra del famoso produttore Ivan Klymenko (la stessa 'Stefania' dei Kalush Orchestra).