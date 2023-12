The Exorcist | Deceiver | Linda Blair tornerà nel film a una condizione | ecco quale

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 22 dicembre 2023)ha svelato chein Thea una: che i fan l’aiutino a “cambiare la situazione degli animali in questo momento”, riferendosi al suo lavoro con laWorldheart Foundation che si batte per porre fine alla sovrappopolazione degli animali domestici e per ospitare gli animali abbandonati e senza casa, tra le altre cose. “Se il pubblico vuole che torni, deve aiutarmi a cambiare la situazione degli animali in questo momento. Spero che il pubblico capisca. Voglio tornare a lavorare, ma non voglio lasciare i miei amici animali“, ha detto a Entertainment Weekly. Ildi David Gordon Green, in uscita nel 2025, sarà un sequel deldel 2022 L’esorcista: Il credente, a ...