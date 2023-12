Terziario e turismo in sciopero | “Paghe congelate da anni | precarietà estrema e troppo lavoro irregolare Chi può è già fuggito dal settore”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Passeggiando per le vie dello shopping delle maggiori città italiane i cartelli di ricerca personale affissi sulle vetrine dei negozi si sprecano. Uno dopo l’altro, sembra che nessuno voglia più lavorare nele le associazioni di categoria da tempo lamentano difficoltà nel reperimento di personale in tutto il Paese. Identica situazione per i supermercati, nonché per il sempreverdedelche daormai denuncia un giorno sì e uno no sui giornali di non riuscire più a trovare giovani disposti a lavorare. Ma quali sono le ragioni di questo fuggi fuggi generale? “Sono scappata dopodiin negozio perché non avevo più una vita. Non esistono domeniche, non esistono feste, non esiste programmazione di riposi perché tutto può cambiare ed essere annullato con ...