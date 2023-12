Terrore su autobus carico di studenti | l’incidente

(Di venerdì 22 dicembre 2023) – Violento scontro tra un pullman e una bisarca. Il brutto incidente è accaduto nel pomeriggio di ieri, giovedì 21 dicembre 2023, su una strada provinciale italiana molto trafficata. Di seguito tutti i dettagli… (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Lutto nel mondo del calcio italiano: è morto Beppe Leggi anche: Terribile scossa di terremoto di magnitudo 6.2: centinaia di morti e feritisudi: l’impatto è stato violento Un incidente tra un bus con a bordo una ventina die una bisarca è avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo la provinciale tra San Vito dei Normanni e Brindisi, in Puglia. Dopo lo scontro l’ha travolto anche un veicolo che, secondo le prime indiscrezioni, era in fase di discesa dalla bisarca. Sul ...

Paura immensa per l’incendio di un bus, che trasportava studenti che dovevano andare a scuola . Da un momento all’altro il mezzo ha iniziato a ... (caffeinamagazine)

...vita della popolazione di Haiti è fatta di. Andare al mercato per vendere i prodotti della propria terra è pericoloso perché le aggressioni e i furti sono la quotidianità. Prendere l'...E poi ci sono i nostri figli e nipoti: la feccia, la canaglia, ildegli italiani tanto ... mi si dirà, andare al lavoro in 600 o alla spiaggia è più comodo che andare ino in treno). Ci ...Un incidente tra un bus con a bordo una ventina di studenti ed una bisarca si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la provinciale tra San Vito dei Normanni e Brindisi.I paleontolgi hanno descritto un mosasauro , il Wakayama Soryu, delle dimensioni di un grande squalo bianco di 72 milioni di anni fa.