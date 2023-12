Terrore in galleria | schianto e maxi carambola tra auto | feriti

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Una giovane donna incinta e un’altra persona sono rimaste rimaste ferita in un incidente stradale avvenuto in unadell’strada A14 in direzione sud nel territorio di Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno, nelle Marche. L’incidente ha coinvolto quattro. La donna è stat soccorsa dai sanitari del 118, intervenuti sul posto dopo lo scontro tra lemobili. Visto che la donna rimasta ferita si trova in stato di gravidanza è stata allertata anche l’eliambulanza in vista di un trasferimento rapido all’ospedale Torrette di Ancona. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco e la polizia stradale. “Come è stata uccisa”. Femminicidio di Vanessa, la notizia choc dall’psia sulla 27enne Incidente sulla A4 a Grottammare, ferita donna incinta Il traffico nel tratto interessato è ...