Terremoto a sinistra | c' è aria di sorpasso FdI rivede il 30 per cento

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Il Pd di Elly Schlein perde terreno nei sondaggi, ma anche il Movimento 5 Stelle nell'ultimo mese e mezzo ha visto il suo consenso diminuire. Ma il calo del partito guidato da Giuseppe Conte è meno marcato e ormai tra grillini e dem c'è solo un punto di distanza. Questa e altre indicazioni emergono dal sondaggio realizzato da Noto sondaggi per Porta a Porta. Fratelli d'Italia nelle intenzioni di voto alle prossime elezioni europee si conferma primo partito italiano. La forza politica guidata dalla premier Giorgia Meloniil 30% in virtù di un guadagno dell'1,5 rispetto all'ultima rilevazione dello scorso 7 novembre. Dicevamo del Pd. Ebbene i demo perdono un punto e scendono al 19%, mentre il M5S perde lo 0,5 attestandosi al 18%. La differenza tra i due partiti si riduce quindi a un solo punto. Nel sondaggio per la trasmissione condotta da Bruno Vespa su ...

Nel sondaggio per la trasmissione condotta da Bruno Vespa su Rai1 la Lega è data all'8,5% (-1), Forza Italia si attesta al 6,5% (-0,5), Verdi-Sinistra e Azione restano stabili al 3,5%, così come ...