Terre rare | ma strategiche La mossa della Cina e gli equilibri tecno-industriali con l’Occidente

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Era solo questione di tempo. Dopo circa dieci mesi di preavviso il governo cinese ha introdotto ufficialmente le misure di export control su una lista dilogie ritenute sensibili per la sicurezza nazionale, e che includono una serie di macchinari e processiper la raffinazione delle(REE). Misure che si aggiungono a quelle previste per gallio, germanio e la grafite. Come noto, le REE (17 elementitavola periodica) sono entrate con prepotenza nel dibattito pubblico, al pari di altre materie prime come litio, cobalto e nichel per la loro criticità dovuta all’importanza del loro utilizzo in una serie di dispositivilogici e al rischio di approvvigionamento per la concentrazione in pochi paesiloro produzione. Nel caso delle ...