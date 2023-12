Terra Amara Anticipazioni 23 dicembre 2023 | Arriva il terribile Hakan!

La vera identità di Cumali , che in realtà si chiama Durmu , verrà rivelata nella quarta stagione di. Saniye sarà furiosa con l'uomo che ha preso in giro sua figlia e sarà molto dura con lui. Si scoprirà che l'operaio era un compagno di cella del vero padre di Uzum , morto a causa della ...Ecco le anticipazioni della trama diche tornerà in onda sabato 23 dicembre , intorno alle 14:30 su Canale 5 , con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come ...Terra Amara, anticipazioni puntata di oggi 22 dicembre: Demir in prigione, Zuleyha cade preda della disperazione ...Torna oggi in tv l'appuntamento con Terra Amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad ...