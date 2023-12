Tentano il blitz a Montecitorio | Bruciamo tutto | tensione tra compagni e polizia | VIDEO

Leggi su iltempo

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Fumogeni e cori contro il governo, gli studentiilin centro a Roma. Un corteo non autorizzato di studenti si è staccato dal sit-in in corso al Pantheon in direzione della Camera dei deputati e Palazzo Chigi. Le decine di manifestanti hanno trovato l'opposizione delle forze dell'ordine e dellain tenuta anti-sommossa. I giovani si sono materializzati all'improvviso, con cori e fumogeni e sono stati altrettanto rapidamente "cordonati" dal Reparto mobile dellain via della Colonna Antonina, proprio davanti alla Camera dei deputati. L'accesso alla piazza è stato comunque bloccato, anche dalle transenne. La manifestazione era stata annunciata per le 17 sulla piazza del Pantheon con lo slogan, riportato anche su alcuni manifesti, "Dalle ...