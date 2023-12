Tenta di strangolare la moglie con una cintura | arrestato un 47enne

Leggi su agi

(Di venerdì 22 dicembre 2023) AGI - Hato dilacon unadi cuoio. I carabinieri della stazione di Santa Maria del Cedro (Cs) hannoin flagranza di reato unper maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Tutto ha avuto inizio da una telefonata pervenuta nella tarda serata di ieri sul numero d'emergenza 112: una richiesta di supporto per una lite in famiglia avvenuta poco prima. L'operatore della Centrale Operativa della compagnia di Scalea, nel mentre era intento a carpire quante più informazioni possibili dal suo interlocutore, ha allertato una pattuglia della stazione dei carabinieri che in pochi minuti è giunta sul posto. I militari hanno immediatamente notato un uomo che ancora stava inveendo contro la, una donna 38enne che ...