Tensione davanti alla Camera per protesta studenti

(Di venerdì 22 dicembre 2023) AGI - Si sono materializzati all'improvviso, con cori e fumogeni e sono stati altrettanto rapidamente 'cordonati' dal Reparto mobile della Polizia. Scene dinel tranquillo tran tran festivo del Centro di Roma, con un breve ma intenso momento di contatto in via della Colonna Antonina, propriodei deputati, tra le forze dell'ordine e glimanifestanti. L'accessopiazza è comunque bloccato, anche dalle transenne. Gli animi si sono scaldati quando i ragazzi - oltre un centinaio - hanno cercato di superare la barriera eretta all'angolo tra piazza Montecitorio e via della Colonna Antonina. La situazione è ora più calma, una trattativa è in corso. I ragazzi, che aderisconorete 'Roma scuola e lotta' chiedono di istituire un ...

Sono circa 250 gli studenti che oggi hanno dato vita a un corteo di protesta arrivato quasi davanti a Montecitorio, dove ci sono stati momenti di tensione con le forze dell'ordine.