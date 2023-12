Tensione a Montecitorio | scontri polizia-studenti VIDEO

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Momenti di paura all’esterno didurante la protesta deglicontro la riforma del ministro Valditara. Lainterviene per disperdere la folla. Attimi diall’esterno ditra. Come riportato da Lapresse, i ragazzi si erano dati appuntamento al Pantheon per protestare contro la riforma Valditara. Intorno alle 17, però, diversi giovani hanno lasciato questa postazione iniziando a marciare verso Palazzo Chigi senza l’autorizzazione. Paura all’esterno dipertra– Notizie.com – © AnsaQui è intervenuta immediatamente lain tenuta antisommossa. Ci sarebbe stato un contatto tra ...

Fumogeni e cori contro il governo, gli studenti tentano il blitz ain centro a Roma. Un corteo non autorizzato di studenti si è staccato dal sit - in in corso al Pantheon in direzione della Camera dei deputati e Palazzo Chigi. Le decine di ...Scene dinel tranquillo tran tran festivo del Centro di Roma, con un breve ma intenso ...- oltre un centinaio - hanno cercato di superare la barriera eretta all'angolo tra piazza...Scontri a Montecitorio tra studenti e forze dell’ordine. La manifestazione al Pantheon era stata preannunciata sui social dai collettivi studenteschi: “Dalle scuole occupate alle strade, non ci avete ...Una manifestazione di alcune decine di studenti è in corso davanti alla Camera dei deputati. La Polizia ha chiuso l’ingresso di Piazza del Parlamento, ora presidiata da numerosi agenti in tenuta antis ...