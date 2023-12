Tennis | show a porte chiuse tra Sinner e Alcaraz oggi in Spagna

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Sono state diverse le voci riguardanti un’esibizione tra Carlose Janniknella FerreroAcademy di Villena (). In un primo momento, come riportato dal collega Vincenzo Martucci, l’esibizione non ci sarebbe stata il 22 dicembre. Tuttavia, dopo l’allenamento che già vi è stato tra i due assi della Next Gen del, è stato riportato da diverse testate che losarà ae non aperto al pubblico. Un modo quindi per dare seguito alla loro preparazione. Entrambi, infatti, sono alle prese con la preparazione off-season, in vista del grande appuntamento rappresentato dagli Australian Open 2024, e sfrutteranno l’occasione per alzare un po’ il livello degli allenamenti. A che punto sono Jannike ...