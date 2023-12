Tennis | il progetto top-10 di Lorenzo Musetti | lavoro in allenamento per trovare aggressività e continuità

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 dicembre 2023)top-10. Ce l’ha detto e ribadito Corrado Barazzutti nell’intervista concessa ai microfoni di OA Sport sugli obiettivi da centrare nella collaborazione tecnica con. Il carrarino, che a luglio era entrato in top-15, ha subìto un brusco rallentamento negli ultimi mesi per tutta una serie di ragioni e anche la notizia di diventare papà nella primavera del 2024 è qualcosa che lo avrà un po’ deconcentrato. Una reazione normale, specialmente per un ragazzo di 21 anni. Tuttavia, le qualità dinon si sono di certo dissolte e in alcuni momenti della stagione si sono viste, specialmente sulla terra e in parte sull’erba. Ildi Barazzutti e di Simone Tartarini, in questi giorni a Montecarlo, è stato quello di abituare il toscano ad avere un approccio più aggressivo in campo. ...