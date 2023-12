Tennis | Australian Open Nelle qualificazioni 20 italiani al via

Flavio Cobolli, numero 101 Atp, è l'azzurro meglio classificato tra i 17 al via delle qualificazioni maschili del prossimoOpen. Parteciperà anche Luca Nardi (118), protagonista assieme a ...Alla fine ci scappa pure una mezza notizia: "L'Open Se mi danno una wild card per il main draw, volo. Altrimenti Flavia mi dovrà ...Flavia Pennetta per la serata pre - natalizia del...Errani guida pattuglia donne; Cecchinato, Cobolli e Nardi fra i 17 uomini.ROMA (ITALPRESS) - Venti gli italiani al via delle qualificazioni ...Arrivano notizie a dir poco confortanti per l'atleta. Ecco quali saranno i prossimi step da rispettare per tornare in campo.