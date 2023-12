Temptation Island | una coppia dell’ultima edizione protagonista di un videclip neomelodico insieme a Fabrizio Corona Video

Leggi su isaechia

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Una chiacchieratache ha partecipato al realityha recitato in unmusicale. Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, protagonisti della decimadi, sono i volti delclip di Manuel, giovane cantante. Nel corso del programma condotto da Filippo Bisciglia laera intenzionata a lasciarsi dopo sette anni. Il 24enne, che prima di partecipare asi era iscritto su un sito di incontri all’insaputa di Gabriela con lo pseudonimo di American boy, nel resort ha mostrato interesse per la tentatrice Roberta De Grazia. Per questo motivo, nel primo falò di confronto, i due hanno avuto ...