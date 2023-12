Tempo stabile in Italia | cielo sereno e poco nuvoloso nel prossimo weekend 

Leggi su agi

(Di venerdì 22 dicembre 2023) AGI - Condizioni meteo stabili innelweekend quando un campo di alta pressione tenderà nuovamente ad espandersi tra Atlantico, Europa occidentale e Mediterraneo centrale. La vigilia di Natale vedrà però un progressivo aumento della nuvolosità soprattutto sui settori occidentali della Penisola. Clima comunque mite soprattutto in quota con temperature sopra media anche di 6-8 gradi. Poche variazioni sotto il profilo meteo anche per Natale e per Santo Stefano quando avremo solo un lieve calo delle temperature ma sempre conper lo piùda Nord a Sud. Sono questi gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteono che per la fine dell'anno confermano però un flusso perturbato nuovamente più ondulato. Non si esclude una fase di malproprio per il Capodanno ...