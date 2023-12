Meteo , Caldo record in Italia nelle ultime 48 ore. Il clima estivo in tutta la Penisola è determinato da una cupola anticiclonica africana che sta ... (ilmessaggero)

"A Natale niente freddo e neve": ecco che tempo ci aspetta

... "Le feste natalizie avranno poco di invernale sull'Italia, conspesso sopra la media e al più qualche pioggia; attenzione al vento forte sulle Alpi". Prossimi giorni variabili "a ...

Feste di Natale senza inverno: previsto un nuovo aumento delle temperature

Saranno delle "prime festività insolite sul fronte meteorologico, con sole emassime fin verso i 15°C al Sud". Addirittura "non si escludono puntea 17/18°C sulle due Isole Maggiori".

"Temperature fino a 18-20 gradi". Preparatevi alla tempesta di vento di Föhn

"E per assurdo nonostante questa tempesta arrivi dal nord provocherà un aumento delle temperature fino a toccare, ad esempio, i 20 gradi a Milano". "Un vento caldo quindi, vento di Föhn, che dà ...

Meteo Italia: evoluzione più movimentata per fine anno con possibilità di nuove fasi di maltempo

Condizioni meteo per lo più stabili in Italia sia Sabato che nel giorno della Vigilia di Natale. Temperature in rialzo con clima mite che si avvertirà soprattutto in quota, valori sopra media anche di ...