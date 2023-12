Tegola Sassuolo | Berardi out contro il Genoa | la situazione

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Si avvicina il fischio d’inizio di, gara valida per la 17ª giornata del campionato di Serie A. Si affrontano due squadre in piena lotta per evitare la retrocessione e protagoniste di un rendimento molto altalenante in stagione. In particolar modo la prima parte non è stata entusiasmante.per l’allenatore Dionisi prima del match: il tecnico delnon potrà contare sulle prestazioni di Domenico, out a causa della febbre. Al suo posto Castillejo dal primo minuto. A completare il reparto avanzato Lauriente e Pinamonti. Calciomercato Calciomercato, Fiorentina ein contatto per uno scambio in attacco L'articolo CalcioWeb.