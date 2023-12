Tebas | Solo De Laurentiis ha aperto alla Superlega | è uno che tratterebbe su tutto

Javier(Ansafoto) - calciomercato.itE continua: 'La Superlega non si farà però Perez canta ...due squadre entrano nella prima fascia dalla seconda e lo stesso dalla terza alla seconda. Nella ...: "Ci vogliono regole trasparenti, chiare, oggettive per l'approvazione dei tornei che non ... Tutto ciò che non è completamente aperto, con accesso direttoattraverso i campionati nazionali, ...Il presidente della Liga Tebas sulla questione Superlega: il rifiuto netto, la battuta su De Laurentiis e quelle sulle partite gratis in tv ...Un circolo privato pensato per l’èlite. Non siamo contrari al business ma il calcio smetterà di essere vissuto col cuore e con le emozioni. I poteri forti ma sconfitti di Uefa e Fifa ...