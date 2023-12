Tebas attacca De Laurentiis sulla Superlega | “È uno che tratterebbe su tutto”

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Pesante attacco nei confronti del patron azzurro Aurelio Deda parte del presidente della Liga spagnola JavierDa sempre acerrimo nemico del progetto, il presidente della Liga spagnola Javiersta alzando la voce, dopo che la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha di fatto permesso ai club di riprendere quel concetto di lega indipendente. Tra i presidenti che hanno espresso la loro opinione a riguardo c’è anche il patron azzurro Aurelio De. Il presidente del club campione d’Italia in carica non ha esitato a dirsi favorevole ad una rivoluzione del calcio europeo. Per questo motivonon ha esitato a rispondere a tono. Defavorevole allalo ...

- calciomercato.itPoi: 'In Italia c'è un problema di Fair Play Finanziario e ci sono vantaggi fiscali. Non dico di eliminarli, perché sarebbe un errore e dannoso per la Serie A (...Dopo quel comunicato dai contenuti sprezzanti ed accusatori, diffuso martedì 29 novembre, a rincarare la dose è stato il presidente della lega spagnola Javier, che in un tweetl'ormai ...Il presidente della Liga ha poi spiegato come mai ieri, in un post su X, avesse fatto riferimento all'apertura dei bar notturni: "Ho sempre ricordato un fantomatico bar della Superlega, locale dove al ...Javier Tebas dice la sua sul tema Superlega: le dichiarazioni del presidente della Liga dopo le ultime novità Il presidente della Liga Javier Tebas ha parlato alla Gazzetta dello Sport del tema Superl ...