Teatro | Luca Barbareschi | “Su vicenda Eliseo non c’è ancora alcun fatto”

"Sarebbe sgarbato da parte mia intervenire su fatti che ancora non ci sono". E' quanto si limita a rispondereBarbareschi alla domanda della AdnKronos sulle prospettive di vendita delEliseo di Roma emerse recentemente. Quanto alla Eliseo Entertainment, Barbareschi chiarisce che "è una società che ......che si cimentano nell'allestimento con impegno e passione come ha più volte ricordato... Valle del Lavatoio ancora una volta si trasformerà in una cielo aperto, dove i volontari artigiani ...(Adnkronos) – “Sarebbe sgarbato da parte mia intervenire su fatti che ancora non ci sono”. E’ quanto si limita a rispondere Luca Barbareschi alla domanda della AdnKronos sulle prospettive di vendita d ...Concerto di Natale a un passo dal presepe della Marineria. Il Teatro di Cesenatico dà appuntamento il 26 dicembre alle 17 con il concerto di Natale a cura del coro polifonico Ad Novas diretto da Monic ...