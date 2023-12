Teatro Bellini | dal 29 dicembre al 07 gennaio il nuovo show ‘Tilt’

di Massimiliano Craus Napoli crocevia della danza in questo autunno, con spettacoli nei maggiori teatri cittadini ed iniziative culturali in ogni ... (ildenaro)

' di Caltanissetta M° Michele Mosa per la collaborazione dataci autorizzando gli alunni a ...al 'Chiosco dei fiori' per aver abbellito con le sue composizioni floreali il palco del. ...Il gruppo si è esibito anche in importanti teatri di tutto il Paese fra cui: il Petruzzelli di Bari, la Tuscany Hall di Firenze, la Basilica di San Lorenzo a Napoli, ildi Catania, la ...Recensione sullo spettacolo teatrale Gaius Plinius Secundus, costituito da un singolo atto, diretto da Diego Sommaripa con Rino Di Martino ...In occasione della stagione concertistica "Città di Bagheria", si svolgerà martedì 26 dicembre 2023 presso villa Cattolica l'evento musicale: “equadro Inside – Tradizione del Canto di Natale” .