Taranto-Latina oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Ecco tutte le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato italiano di. La formazione pugliese guida Eziolino Capuano si sta rendendo protagonista di un’ottima annata e confida di poter proseguire su questa strada e giocarsi qualcosa di importante. I nerazzurri, dal canto, loro non stanno vivendo un momento molto positivo e hanno bisogno di fare punti. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 22 dicembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa insu Sky Sport. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

CERIGNOLA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW PICERNO - JUVE STABIA Venerdì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW SORRENTO - CASERTANA Sabato Ore 16.30 DIRETTA SKY E NOW...Le probabili formazioni di(3 - 4 - 3): Vannucchi; Antonini Lui, Riggio, Luciani; Ferrara, Fiorani, Calvano, Panico; Bifulco, Cianci, Kanoute. Allenatore: Ezio Capuano...E' un po' una sfida tabù quella del Latina contro il Taranto in terra jonica. Infatti, mai i pontini hanno sbancato lo Iacovone e ci sarà, dunque, tanta voglia da parte ...La partita Taranto-Latina di venerdì 22 dicembre in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la diciannovesima giornata del Girone C di Serie C