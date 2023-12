Tappi di spumante a 80 km all' ora in una frazione di secondo Gli esperti | Occhi a rischio

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Con il Natale ormai alle porte e il Capodanno sempre più vicino si apre la stagione dei brindisi a ripetizione e glimettono in guardia: ilche un tappo diappena stappato, colpisca l'o, procurando danni oculari gravi, fino alla cecità, non va sottovalutato. L'alert...

Le bollicine italiane, preferite a quelle d'oltralpe, si confermano le immancabili superstar dei cenoni con circa 60 milioni dipronti a saltare da bottiglie die prosecco Made in ...... 4) vetro per bicchieri e bottiglie; 5) lavorazione del sughero per; 6) trasporti; 7) ...75 equivalenti DOC Castel del Monte 43.264 DOC Salice Salentino Negroamaro rosato15.800 IGT ...L'alert viene lanciato dalla rivista scientifica Bmj: "Le lesioni agli occhi da tappi di sughero rappresentano una minaccia sostanziale per la salute oculare" ...Sarà un brindisi tutto pugliese, patriottico e a Km0, quello delle festività di Natale e fine anno in Puglia, dalla Malvasia al Negroamaro, dal Bombino bianco e nero al Castel del Monte, dalla Daunia ...