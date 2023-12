Tajani | rispettiamo la Corte costituzionale dell’Albania | ottimista su decisione

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Tirana, 22 dic. (askanews) – Missione in Albania per il ministro degli Esteri Antonio, per i tradizionali auguri di Natale ai militari impegnati all’estero e un incontro con il capo dell’esecutivo di Tirana, Edi Rama. Una visita che ha consentito al titolare della Farnesina di ritornare sul Protocollo firmato dai due Paesi per una gestione ordinata dei flussi migratori. “Noile decisioni dellaalbanese”, che ha sospeso l’accordo in attesa di una revisione. “Quando avrà deciso, procederemo”, ha detto il ministro. Laha sospeso la sua attuazione dopo la presentazione di due ricorsi dell’opposizione, che ha sollevato dubbi sulla costituzionalità del testo. La prima udienza è prevista per il 18 gennaio. Se arriverà il via ...