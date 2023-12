Tajani in Albania plaude all’intesa strategica | “Rispetto il verdetto della Corte e sono ottimista”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 22 dicembre 2023)la missione di Antonioin. Il ministro degli Esteri a Tirana porta, oltre agli auguri ai militari italianiGuardia di Finanza, “l’ottimismo” e la soddisfazione di Palazzo Chigi per l’intesa sui migranti siglata a novembre dalla premier Giorgia Meloni e dal presidente Edi Rama.vola in. Ottimismo per l’accordo Un protocollo chiave per la politica migratoria italiana, bloccato dallacostituzionale albanese chiamata a esaminare il testo dopo due ricorsi dell’opposizione di centrodestra. Nel “lungo e positivo” colloquio con Rama “non mipermesso di chiedere valutazioni sull’esito dell’esame”, ha premesso il capodiplomazia ...