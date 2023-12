Tafferugli Casertana-Foggia | la Polizia denuncia dieci tifosi

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuticoinvolti neiavvenuti nel corso dell’incontro di calcio di Lega Pro serie C, disputato il 4 dicembre scorso allo Stadio “A. Pinto” di Caserta, sono statiti all’autorità giudiziaria dalladi Stato. Le indagini, effettuate dalla Digos della Questura di Caserta con il contributo della Digos di, hanno portato all’identificazione di sei sostenitori dellae quattropugliesi, ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di scavalcamento, lancio e porto di oggetti contundenti, travisamento ingiustificato del volto e danneggiamento aggravato; per loro arriverà presto anche il Daspo. Nel corso della partita, frange ...

La Polizia di Stato di Caserta ha denunciato all'Autorità giudiziaria dieci tifosi coinvolti neiavvenuti nel corso dell'incontro- Foggia , disputato il 4 dicembre 2023 presso ......dai padroni di casa per 2 - 1) era stato a lungo sospeso dopo l'intervallo a causa dei... considerati i sei feriti e il sostenitori dellache è stato ricoverato in ospedale.