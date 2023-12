Tafferugli Casertana – Foggia | 10 denunciati | avviate le procedure DASPO

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Caserta. La Polizia di Stato di Caserta ha denunciato all’Autorità giudiziaria dieci tifosi coinvolti neiavvenuti nel corso dell’incontro di calcio, disputato il 4 dicembre 2023 presso lo Stadio “A. Pinto” di Caserta, valevole per il campionato nazionale di Lega Pro. Nel corso della partita, frange di entrambe le tifoserie si sono rese protagoniste di gravi comportamenti, pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, avvenuti in particolare nel corso dell’intervallo tra il primo ed il secondo tempo, che hanno determinato la ripresa del match con oltre quaranta minuti di ritardo. Oltre ad accendere e lanciare fumogeni e petardi, introdotti illegalmente nell’impianto eludendo le operazioni di filtraggio a cura degli steward, i tifosi coinvolti neihanno ingaggiato un reciproco ...

