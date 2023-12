Taekwondo | Alessio e Dell’Aquila qualificati per Parigi 2024 | gli azzurri che potranno provarci con la quota continentale

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 dicembre 2023) La prima fase delle qualificazioni olimpiche perdelsi è ormai conclusa con l’assegnazione di 48 pass non nominali tramite ranking e Grand Slam Series, mentre gli ultimi slot verranno distribuiti nei prossimi mesi (tra fine gennaio ed inizio aprile) in occasione dei Preolimpici continentali. L’Italia ha già conquistato due quote maschili, nei -58 kg con il campione olimpico di Tokyo Vito(decisivo il successo nel recente Final Grand Prix di Manchester) e nei -80 kg con il campione mondiale in carica Simone. Entrambi si presenteranno alla rassegna a cinque cerchina tra i favoriti per il podio e per il titolo, se non ci saranno intoppi a livello fisico nel percorso di avvicinamento. Il movimento azzurro non vuole però accontentarsi e ...