Superlega | Reichart | ‘Alcuni club dicono no pubblicamente | poi però mi telefonano…’ | Champions League

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 22 dicembre 2023) 2023-12-22 16:30:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: La sentenza storica pronunciata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha sancito l’abuso di UEFA e FIFA sulle competizioni, ha dato il via libera al rilancio del progetto. Bernd, CEO di A22 Sports (la società che cura il progetto) è intervenuto a ‘Tutti Convocati’ su Radio24 e fornito nuove indicazioni sulle prossime mosse: “Il messaggio principale è che il calcio è libero e i tifosi si sono visti riconosciuti questo diritto di considerarlo libero. E’ certamente stato un duro colpo per lo stato attuale e capisco che la loro posizione oggi sia complicata. Occorrerà del tempo all’industria del calcio per ripulirsi la testa e comprendere l’importanza della sentenza e il fatto che è finalmente libera di decidere il proprio ...