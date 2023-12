Superlega | Malagò | ' non penso sia una buona idea'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Roma, 22 dic. (Adnkronos) - “Lache non sia una, maal tempo stesso come ha detto Galliani, che c'è la possibilità di organizzare un evento che logicamente è interesse dei grandi Club. Sono degli eventi ad inviti per la storia, per il prestigio, per i fatturati, per i risultati ottenuti nel suo tempo, però non tiene conto del merito sportivo. Noi siamo un paese che vive di merito sportivo". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovannia margine dei Collari d'Oro. "Poi le società di calcio non sono delle semplici Asd, sono delle Spa, qualcuna è quotata in borsa, quindi parliamo di dinamiche legate al profitto. Non mi stupisco, e guardate quello che è successo in altri sport, a cominciare recentemente dal golf, ma ne potrei parlare in molte ...