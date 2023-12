Superlega | l’Uefa si preparava da due anni | quando è arrivato il colpo | era pronta Guardian

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Nientemeno Aleksander Ceferin in conferenza stampa, una rarità. Ma si più: il presidente della Uefa raggiunto negli “uffici rivestiti in legno della sua organizzazione da Nasser al-Khelaifi e Javier Tebas. Tutti lì per parlare di una singola sentenza giudiziaria le cui ramificazioni, ha ammesso anche Ceferin, devono ancora essere completamente digerite. Ecco quanto seriamente i potenti hanno preso la sentenza” che riesuma la, racconta il. In realtà, spiega l’analisi di Paul MacInnes, quella è una sentenza che non colpisce davvero nessuno. E al netto delle reazioni più o meno isteriche, la verità è che dal 2021lavorava a questo momento. Ha avuto il tempo di costruirsi una difesa. Eill’ha parato. “La Uefa – scrive il ...