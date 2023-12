Superlega | Klopp | ' felice che Fifa e Uefa non possano più fare ciò che vogliono'

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Liverpool, 22 dic. - (Adnkronos) - "Sono d'accordo al 100% con il Liverpool nel non vedere di buon occhio lama sonoche finalmente arriviamo a capire chee altri organismi non possonosemplicemente quello che". Così l'allenatore del Liverpool Juergenin merito alla sentenza di ieri della Corte di Giustizia Europea sul progetto della. "In futuro dovremo parlare di molte cose e se facciamo solo quello che fa la, in merito a organizzare più competizioni e giocare più partite, non avremo voce in capitolo su quello che sta succedendo. Mi piace che le cose si stiano un po' muovendo", aggiunge

Commenta per primo Jurgen, tecnico del Liverpool , ha parlato in conferenza stampa e detto la sua sulla vicenda: 'La sentenza di ieri della Corte di Giustizia Europea non cambia la precedente posizione del ...Successivamente, ai margini della conferenza stampa pre - Arsenal, Jurgenè tornato sul tema. ... Ma no, sullaho la stessa opinione che avevo prima". window.eventDFPreadygoogletag.cmd.15' Problema fisico per Artolini, potrebbe trattarsi di uno stiramento. 10' Toro di nuovo avanti con una punizione di Savva, ma nessuno raccoglie l'invito. 5' Entrambe le squadre giocano a viso aperto ...30' si supera Abati su un attacco dell'Empoli, salvia il risultato 23' Dalla Vecchia per Silva, Dell'Aquila per Ciammaglichella questi i cambi granata 20' Toro in ...