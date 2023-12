Superlega | Federcalcio francese contraria | “Decisione sconcertante | noi sosteniamo la Uefa”

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Anche lasi unisce al coro dei contrari al nuovo progetto. Questo il comunicato ufficiale dell’organo transalpino: “Laprende atto dellaresa oggi dalla Commissione Europea di Giustizia. In questa occasione, il suo presidente Philippe Diallo desidera riaffermare la posizione della FFF e del calcionel suo insieme, profondamente attaccati a un modello europeo di competizioni aperte: I principi del merito sportivo, della solidarietà tra calcio professionistico e calcio amatoriale, la regolamentazione, la tutela della salute dei giocatori e le selezioni nazionali fanno parte dei valori fondamentali che portiamo e difendiamo a beneficio dell’intera comunità calcistica, di cui i tifosi sono attori ...

Superlega e non solo: un'altra sentenza rivoluziona il calcio

e non solo: la sentenza sui giocatori dei vivaiNella sentenza della corte i giudici ... Una norma simile a quella adottata dalla URBSFA, labelga. Champions League (LaPresse) - ...

Chi è Bernd Reichart, l'uomo che deve ripulire l'immagine della Superlega

... nessuna squadra inglese prenderà parte alla. Perché, "il successo deve essere guadagnato sul campo, non cucito nei consigli di amministrazione". Anche latedesca ha fatto ...

Il prezzo della Superlega, Pavanello: "Juve unica a pagare, il passato è ferita che sanguina"

"Non so se la Superlega si farà e chi eventualmente ne farà parte. Ma ora sappiamo che non era un delitto (né sarà) farla o addirittura proporla. E tutti sappiamo ...

Superlega, Paolo Rossi: "Si fa fatica a non essere ingolosito. Qualche tono da bulli da populismo dei potenti non si sente più..."

"Se uno legge con attenzione il progetto della #Superlega fa fatica a non essere ingolosito. Se per arrivarci si deve arrivare a campionati a 16 squadre ancora meglio. La strada è ...