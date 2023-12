Superlega | Ancelotti | ' penso sia una cosa positiva | ne beneficerà tutto il mondo del calcio'

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Madrid, 22 dic. - (Adnkronos) - "Credo sia una sentenza importante per tutti i club, vedo che alcuni non sono tanto convinti, mache sia unanon essere più in un monopolio, credo che si potranno migliorare anche i calendari". L'allenatore del Real Madrid, Carlo, commenta così la sentenza di ieri della Corte di Giustizia Europea sul progetto della. "Sarà il tempo a dire se unao meno, mache alla fine neildel", aggiunge

Dopo la decisione della corte di giustizia dell'Unione Europea che ha stabilito il monopolio di UEFA e FIFA contrario alle logiche dell'Unione Europea, la nascita delladiventa sempre più una possibilità. Tra i club fautori c'è sicuramente il Real Madrid . Al termine della sfida giocata e vinta al novantaduesimo minuto contro l'Alaves, l'allenatore italiano ...Sul e del Real si è detto tanto, sia dentro che fuori dal campo (docet), oltre al possibile approdo proprio dialla guida del Brasile . Sul Girona, i catalani meno famosi, si è ...Inizia un'altra era di dialogo e a un certo punto comunicheremo i club che costituiranno la Superlega. Non faremo forzature per costringere i club a dire oggi 'io sono qui'. Non siamo qui per creare ..."È stata una decisione importante per tutto il calcio, per tutti i club. Alcuni non ne saranno cosi' convinti, ma e' chiaro che non ...