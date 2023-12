Superlega | A22 e il telefono bollente | “Tanti club chiamano”

Leggi su seriea24

(Di venerdì 22 dicembre 2023) (Adnkronos) –dicono allain pubblico, schierandosi platealmente con la Uefa. Dietro le quinte, però, la situazione è diversa, secondo quanto dice Bernd Reichart. Il Ceo della società A22, che implementa il progetto, è sotto i riflettori da ieri, da quando la Corte di Giustizia Ue ha riconosciuto l’esistenza del monopolio della Uefa e ha aperto la strada a eventuali competizioni alternative. Non è un via libera automatico alla, ma la sentenza afferma che lo spazio per altri tornei esiste. Federazioni ehanno detto ‘no’ a priori allacon comunicati molto simili tra loro. Un fronte compatto? Forse. “Se mi hanno telefonato in queste ore? In molti, come può immaginare. Il dialogo che abbiano iniziato diciotto mesi fa adesso può ...