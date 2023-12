Super Lega – Uefa | cosa cambia per i tifosi?

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Sentenza choc Via libera allaLa Corte europea controe Fifa «Non potete sanzionare le società e impedire la partecipazione» Corriere della Sera, di Arianna Ravelli, pag. 8,9 e 11 La sentenza, potenzialmente, è rivoluzionaria. Le conseguenze tutte da definire. L’agisce in un regime di monopolio, il calcio non è più un mondo a sé, ma deve sottostare alle norme sulla concorrenza come qualsiasi altra attività economica. E quindi l’non può vietare né sanzionare i club che vogliono organizzare competizioni alternative. «Le norme della Fifa e dellasull’autorizzazione preventiva delle competizioni calcistiche per club, come la, violano il diritto dell’Unione. Impedire ai club e ai giocatori di giocare in competizioni ...