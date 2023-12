‘Suoni in Verno’ | nuova edizione

Leggi su funweek

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Dopo l’entusiasmo suscitato dall’dello scorso anno, torna Suoni in Verno a cura di Degustazioni Musicali. Il 30 dicembre e il 12 gennaio 2024 la rassegna porterà a Terni due artiste emergenti italiane che, negli ultimi tempi, hanno sorpreso pubblico e addetti ai lavori. Il primo appuntamento sarà con Marta del Grandi in una location insolita, ovvero Bloom Spazio Condiviso, mentre il secondo sarà con Daniela Pes in concerto al Caos – Centro Arti Opificio Siri, location che ha già ospitato in precedenza Degustazioni Musicali. La rassegna proseguirà ad aprile con altri due appuntamenti in compagnia di due nomi di rilievo, Teho Teardo ed Elio Germano, che porteranno al Secci Il sogno di una cosa tratto dall’omonima opera di Pierpaolo Pasolini e l’artista di casa Alessandro de Florio, chiamato a suonare in un evento installazione in programma il giorno della ...