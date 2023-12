Studenti in piazza a Roma cercano di raggiungere Montecitorio e Chigi | scontri con la polizia E i manifestanti sfondano il cordone – Video

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Alcune centinaia diche avevano convocato un presidio al Pantheon ahanno cercato di dirigersi versoe Palazzo, sfondando i cordoni dellaschierata anche in tenuta antisommossa. Trae agenti ci sono stati momenti di tensione: inutili le cariche delle forze dell’ordine che non sono riuscite a bloccare gli. La manifestazione, annunciata per le 17 nelladel Pantheon, con lo slogan “dalle scuole occupate alle strade, non ci avete ascoltato, bruciamo tutto”, si è quindi spostata di fronte alla Camera dei deputati. Laha chiuso quindi l’ingresso didel Parlamento mentre glidei collettivi hanno acceso fumogeni e ...

Un corteo non autorizzato disi è staccato dal sit - in in corso al Pantheon in direzione ... L'accesso allaè stato comunque bloccato, anche dalle transenne. La manifestazione era stata ...... con un breve ma intenso momento di contatto in via della Colonna Antonina , proprio davanti alla Camera dei deputati, tra le forze dell'ordine e glimanifestanti. L'accesso allaè ...Studenti, insegnanti e personale Ata si sono ritrovati in piazza e hanno manifestato anche davanti alla sede della Provincia contro quello che viene definito “un mero calcolo ragionieristico, a ...hanno caricato il corteo che stava cercando di superare la barriera eretta all’angolo tra piazza Montecitorio e via della Colonna Antonina. Protesta degli studenti tra Montecitorio e ePalazzo Chigi: ...