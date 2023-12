Strage di Praga | ancora una vittima da identificare | il ministro dell’Interno ceco Vit Rakusan | “10 feriti gravi” - VIDEO

Petr Pavel si è unito a centinaia di persone in lutto che, nella sede dell'Università Carolina di, hanno acceso candele e deposto fiori per le 14 persone uccise dallo studente armato in un edificio ...... era uno studente della facoltà d'Arte dell'ateneo, ha dichiarato il capo della polizia diMartin Vondrasek: David Kozak, 24 anni, ceco, che poco prima dellaaveva ucciso il padre nell'...La polizia ceca ha diffuso il filmato registrato dalle bodycam degli agenti intervenuti durante la strage avvenuta ieri all'università Carlo IV di Praga per mano del 24enne David Kozak. Nel video i ...Un giovane di 24 anni ha aperto il fuoco uccidendo 14 persone e ferendone 25, poi si è suicidato. Sarebbe responsabile di almeno altri tre omicidi. Sabato lutto nazionale nella Repubblica Ceca.