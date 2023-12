Strage all’università | su Telegram il killer aveva annunciato tutto

Leggi su notizie

(Di venerdì 22 dicembre 2023) L’attentatore era uno studente modello e considerato un nerd. Nei suoi diari è stato trovato tutta la pianificazione: “Voglio uccidere e provocareil dolore possibile…” Ha lasciatoil mondo senza fiato. E senza poter proferire parola. Un ragazzo di 24 anni di cui tantino stima che invece nascondeva dentro di sé un terrore allucinante. Si chiamava David Kozak, studiavadi Praga,ottimi voti e conduceva una vita normale, almeno secondo tanti e almeno fino al 21 dicembre del 2023, quando ha deciso di salire su un tetto del palazzo dell’Ateneo e cominciare a sparare all’impazzata a chiunque passasse o gli capitasse nel mirino. Come se fosse un videogioco, come se la vita degli altri non avesse alcun valore. Carta straccia. Ne ha uccisi 14 di coetanei, più il padre, ...