“Straccia bollo” | nel 2024 sconti per i siciliani Falcone | “Recupero dell’evasione grazie al dialogo con i cittadini”

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Pubblicato il 22 Dicembre, 2023 Dal primo gennaio al 30 giugnotornerà in vigore lo “” della Regione Siciliana, a cui si affiancheranno due tipologie distica, ai sensi dell’art. 29 della legge di Stabilità regionale approvato oggi dall’Assemblea regionale siciliana. Per i contribuenti in regola con la tassa automobilistica verrà applicato uno sconto del 10 per cento, a cui sarà possibile sommare un ulteriore 10 per cento di riduzione delper coloro che sceglieranno la domiciliazione bancaria del tributo. Inoltre, per i primi sei mesi del 2023, confermata la cancellazione di sanzioni e interessi per coloro che intendono mettersi in regola sugli arretrati delauto dal 1 gennaio 2016 a 31 dicembre 2022. “Rafforziamo la strategia di ...