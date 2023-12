Storia diplomatica | Fermin Rodriguez Paz

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Nel 1989 Giovanni Paolo Ii fece un discorso molto significativo all’Ambasciatore di CubaPaz. “ Signor ambasciatore. ho ascoltato compiaciuto le gentili parole che lei ha avuto la cortesia di indirizzarmi presentando le lettere credenziali che la accreditano come ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Cuba presso la Santa Sede. Dandole il mio cordiale benvenuto a questo atto solenne, mi è cosa gradita riaffermare davanti alla sua persona il sincero affetto che sento per tutti i figli della nazione cubana. Desidero anche rispondere al deferente saluto che il Presidente del consiglio di Stato e del governo di Cuba, Fidel Castro Ruz, ha voluto farmi pervenire per suo tramite, e le chiedo di trasmettergli i miei migliori voti per la prosperità materiale e spirituale della Nazione. Lei signor ambasciatore, ha fatto riferimento ...