Starfield | Shattered Space | l’espansione DLC | è confermata per il 2024

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque,: l’attesa espansione DLC di, nonché la “prima di tante”, uscirà presto La conferma da Bethesda Game Studios è infine arrivata per, espansione DLC per l’ambiziosa e discussa esclusiva Xbox, con ilcome data di uscita. Avremmo forse dovuto aspettare per la lista delle grandi uscite del prossimo anno? Chi lo sa. In ogni caso, avremo più dettagli in merito non prima che il 2023 finisca. I giocatori potranno aspettarsi nuove location, equipaggiamento altrettanto inedito, contenuti narrativi e “molto altro”. Lo scorso settembre, Todd Howard ha preferito il no-comment sulla data di uscita per i contenuti scaricabili, definendo “un segreto” le date da ...