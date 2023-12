“Stanno dicendo di Beatrice” Grande Fratello | si scopre tutto nella casa | hanno parlato

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Non era ancora mai capitato, nuovo stranissimo caso all’interno dello spiato appartamento di Cinecittà e riguarda praticamente tutti i concorrenti del2023. Le confessioni sotto alle coperte e in qualche anfratto sono state sostituite da una specie di linguaggio in codice. Che cosa sta succedendo? Una lunga serie di telespettatoricominciato a manifestare perplessità tramite Twitter e Instagram portando alla luce lo strano ed inedito conversare del cast del2023. È successo quando stavano discutendo diLuzzi e del suo (momentaneo?) abbandono, ma non solo. Che c’è dietro., roba in codice sulla situazione diSuccede ripetutamente da qualche giorno al ...