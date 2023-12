Stangata per Meta | dovrà sborsare milioni per le violazioni sul gioco d' azzardo

Leggi su iltempo

(Di venerdì 22 dicembre 2023) L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha inflitto una pesante sanzione di 5,85di euro alla società, accusata di aver violato il divieto di pubblicità deld'stabilito dal Decreto Dignità. Il procedimento è stato avviato in risposta a numerose segnalazioni giunte all'Autorità, che ha successivamente accertato la presenza di contenuti promozionali e pubblicitari, anche in forma indiretta, relativi a giochi e scommesse con vincite in denaro. Questi contenuti erano presenti su 18 profili o account, di cui 5 su Instagram e 13 su Facebook. Inoltre, sono stati individuati 32 contenuti "sponsorizzati," diffusi a pagamento attraverso i social media, mirati a promuovere attività die scommesse online con vincite in denaro., società ...