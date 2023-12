Squadre Ciao Darwin 22 dicembre 2023 | chi è Madre Natura gallery

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Stasera, venerdì 22, in prima serata su Canale5 va in onda la quinta puntata della nuova stagione di, il celeberrimo show-antropologico della tv, condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. Il sottotitolo della nona edizione è Giovanni 8.7 e riprende una celebre frase del Vangelo: «Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra». Nella quinta puntata di9, in onda il 22, si scontreranno ledei Divano e degli Sport. Conosciamo i rispettivi capitani: Sergio Friscia, conduttore televisivo e imitatore e Andrea Maestrelli, ex calciatore e opinionista sportivo, ma non sono stati resi noti gli altri componenti, anche se girano i nomi di Stefano Bettarini, Gianluca De Matteis, ...

Le sfide tra le due squadre sono sempre piene di coraggio, intelligenza e agilità, regalando al pubblico momenti di grande intrattenimento. Sonia Bruganelli, ex moglie di Bonolis e autrice dei suoi programmi, ha difeso con passione "Ciao Darwin". Nuovo appuntamento da non perdere con il varietà di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. L'ultima puntata del 2023 di "Ciao Darwin 9" va in onda oggi, 22 dicembre, a partire dalle 21.25 su Canale 5. Gli episodi dello show sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.