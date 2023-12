Sport in tv oggi venerdì 22 dicembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 dicembre 2023)22ci aspetta una giornata ricca di. Riflettori puntati sullo slalom maschile di Madonna di Campiglio, imperdibile gara in notturna sulla 3Tre prima di Natale. Ci saranno anche lo skicross a Innichen, le moguls a Bakuriani e i Campionati Italiani di pattinaggio artistico. Da non perdere il serratissimo confronto tra Mathieu van der Poel e Wout van Aert nell’imperdibile Exact Cross di Mol, appuntamento prenatalizio con il ciclocross. Da seguire gli atti conclusivi degli Europei di cricket femminile, con l’Italia che proverà a essere protagonista. Abbuffata di calcio con Serie A, Serie C, campionati esteri e la Finale del Mondiale per Club. Ci saranno anche l’Eurolega di basket, la Seria A di rugby e di calcio a 5, i Mondiali di freccette. Di seguito il calendario completo, il ...