Spoiler GF 23 dicembre | nuova crisi di Letizia Petris clip

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con unaavventura? L’indiscrezione Anticipazioni eGF 232023,accusa un momento di profonda: le dichiarazioni della concorrente (video)GF, DIRETTA 23: LADI)- Manca sempre meno allapuntata del GF, Reality Show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini e seguito da oltre 2 milioni di spettatori, nella quale non è ...